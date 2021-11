Anamarija Lampič: Odkrito ciljam na olimpijsko medaljo, a zavedam se, da nisem edina

"Malce še čutim posledice na glasu, a upam, da imam prehladov za tri leta dovolj. Tri leta nisem bila bolna, zdaj sem dvakrat v dveh mesecih obležala, na srečo ni bilo za antibiotike. A morda je bilo to dobro za počitek in sem zdaj res pripravljena na novo sezono," je za uradno stran SZS povedala Anamarija Lampič, ki si seveda kot glavni cilj sezone postavlja olimpijske igre v Pekingu. "Želja je medalja, tu ne bom ovinkarila. A eno je želja, drugo pa realnost. Mislim, da sem realno tega sposobna in delala bom na tem, da mi uspe. Gotovo pa ima podobne cilje še cel kup tekmovalk," je iskrena najboljša slovenska tekačica Anamarija Lampič. "Ne dvomim, da sem dobro pripravljena. Zagotovo pa prve tekme pokažejo kam spadaš. Po tekmi na razdalji lahko rečem, da sem v klasični tehniki napredovala. Mislim, da je tudi v prosti tehniki tudi napredek, a videli bomo, kaj bodo tekme prinesle. Glavni cilj sezone so olimpijske igre, a grem iz tekme v tekmo," pa pravi drugo močno slovensko tekaško orožje Eva Urevc. "Verjamem, da smo uspešno in dobro trenirali in se že veselim prvih tekem svetovnega pokala. Začnemo s šprintom v klasiki, potem pa sledita še dve razdalji," je bil jedrnat prvi trener Nejc Brodar.