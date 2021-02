Lampičeva: Seveda sem ponosna na to medaljo

Slovenska smučarska tekačica Anamarija Lampič, ki je osvojila tretje mesto sprinta v klasični tehniki na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Oberstdorfu v Nemčiji, je prek virtualne novinarske konference opisala svoje občutke, potem ko si je 'okoli vratu nadela' medaljo na svetovnem prvenstvu.

"Hvala za čestitke. Seveda sem zelo vesela in ponosna na tole bronasto medaljo. Majčkeno mogoče malo grenkega priokusa, ker je bilo tako blizu srebrnega odličja. Če sem na prejšnjemu prvenstvu osvojila srebro skupaj s Katjo, moram zdaj vzeti še bronasto," je bila prva izjava izjava Anamarije Lampič. "V finalu sem vedela, da moram biti zraven, da moram na zadnjem klancu stisniti zobe in če bomo skupaj, znam na koncu sprintat. Videla sem, da sem bila zelo močna v finišu. Če bi bila v finalu mogoče pred drugo Švedinjo, bi skoraj rekla, da bi imela srebrno medaljo v rokah," je finalni tek opisala slovenska junakinja. Je to najboljša sezona v karieri? "Mislim, da sama pri sebi lahko rečem, da tudi v sprintu imam še veliko rezerve, v distanci pa sploh. Tam lahko še veliko naredim. Je pa težje dobit to formo, nadgradit distanco vsako leto. Vidi se, da sem tudi tam naredila korak naprej. Ja, mislim, da je to moja najboljša doslej," je priznala Lampičeva. Medalja ali mali kristalni globus? "Ne morem se odločiti, kaj mi je bolj pri srcu, a globus je nekaj posebnega. To je skupek vseh tekem. Res da letos nisem zmagala, ampak sem bila druga, tretja. Bila sem najboljša izmed vseh, to mi veliko pomeni. To pa je SP, en dan v celi sezoni, kjer moraš biti osredotočen, v formi, mora se vse poklopit. Od smuči, do počutja. Danes lahko rečem, da se mi je izšlo, lahko pa se mi tudi ne bi. V polfinalu je bilo kar malo ... Kot srečna poraženka sem morala spremljati skupino za menoj. A verjela sem v finale, skoraj 95-odstotna sem bila, da bodo dekleta v drugi skupini počasnejše,"je še zaključila slovenska tekmovalka.

icon-expand Anamarija Lampič je osvojila bron na zahtevni progi v Oberstdorfu. FOTO: AP

Zlato je osvojila Švedinja Jonna Sundling, srebro Norvežanka Maiken Caspersen Falla (+2,32), Lampičeva je na tretjem mestu za zmagovalko zaostala 2,35 sekunde. Druga slovenska predstavnica Eva Urevc je z nastopi končala v četrtfinalu. Anamarija Lampič je prvič v karieri nastopila v velikem finalu, ob njej so bile le skandinavske tekmovalke. Švedinji Sundlingova in Johanna Hagström, zmagovalka kvalifikacij, ter Norvežanke Wengova, Falla in Stensethova. Finalni tek je Lampičeva začela na zunanji progi, oba prejšnja je bila na notranji, pred njo sta na prvi vzpon tekli obe Švedinji in tudi Norvežanki Stensethova in Falla. Na stadionu je naša šampionka tekla na petem mestu, na vzponu se je izenačila na četrtem mestu, nato pa je sledil nor tek na ciljni ravnini.