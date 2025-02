Anamarija Lampič zgrešila vse, kar se je zgrešiti dalo

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Preuss je nadaljevala brezhiben nastop, Švicarka je morala v kazenski krog trikrat, preostale najbližje zasledovalke pa po enkrat. O srebru in bronu je odločal sprint.

V prvi polovici tekme je razprodano Roland Areno navduševala Švicarka Lena Häcki Gross , ki se je s Preuss menjala v vodstvu. Ko je morala Švicarka po prvem streljanju stoje streljanju v kazenski krog, sta se ji približala Braisaz-Bouchet in Öberg, v ozadju je bila blizu Francozinja Lou Jeanmonnot .

Slovenke so dobre uvrstitve zapravile na strelišču. Anamarija Lampič, ki je tekmo začela kot 14., je morala po prvih dveh streljanjih po enkrat v kazenski krog, a ostala v boju za deseterico. Do konca pa je najboljša slovenska tekmovalka naredila še šest napak z orožjem in končala na 28. mestu.

Polona Klemenčič je zgrešila štirikrat in bila 37., Lena Repinc pa je po sedmih kazenskih krogih pristala na 53. mestu.

V Lenzerheideju bo ob 15.05 še moško zasledovanje, ki ga bo z 11. mesta začel Jakov Fak. Nastopila bosta še Anton Vidmar in Lovro Planko.