Anamarija Lampič (p)o slabšem izplenu na SP: Čaka me veliko dela na strelišču

"Rezultatsko je šlo prav tukaj najslabše v celi sezoni. Tekaško je bilo zelo v redu, časi so zelo hitri, a očitno mi prav v teh dneh ne gre. Izidi nikakor niso v skladu z željami, a tega se ne da izsiliti ali predvideti. S tem se moram zdaj sprijazniti in trenirati naprej," je v pogovoru s slovenskimi novinarji dejala Anamarija Lampič. Obenem ugotavlja, da ji neuspeh na Češkem ne sme predstavljati bremena za naprej. "Z dobrimi ali slabimi izidi se v resnici ne spremeni nič. Tudi če bi zmagala, bi me čakali isti treningi, iste tekme in iste obveznosti. Moram vztrajati." Razlog za slabši dosežek je streljanje, kjer tudi v drugi sezoni v eliti ni bilo pravega napredka, za nameček so bili pogoji na strelišču v Novem mestu zelo težki. "Na strelišču smo imeli prav vse: veter, dež, meglo, toplo vreme. Vse to je težko spremljati in se prilagoditi pred streljanjem."

"Čaka me veliko dela na strelišču. Zame je to nov šport in v dveh letih se vsega ne moreš naučiti. Moram garati, vztrajati in verjeti. Potreben pa je tudi čas in mislim, da bo šlo," pozitivna ostaja nekdanja vrhunska smučarska tekačica. Posebnosti streljanja, ki jih predvsem zaradi pomanjkanja izkušenj doživlja na tekmah, je opisala tudi podrobneje. Začelo se je s težavo pri pravem položaju za strel zaradi drseče podloge pod smučmi. "V sprintu sem nato zgrešila dva strela, ker nisem bila pravilno pozorna na zastavice. Te so bile mokre in v vetru seveda niso plapolale, kot bi, če bi bile suhe. A tukaj smo imeli tudi meglo, pa sunke vetra, vrtinčenje vetra. Zvečer se vidljivost močno spremeni zaradi sončnega zahoda."