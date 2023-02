Anamarija Lampič pred prvim nastopom: Bolezen me je zdelala, zato nimam večjih ciljev

Največ se seveda pričakuje od Anamarije Lampič, za katero bo to prvo svetovno prvenstvo v zanjo novem športu, sprint pa disciplina, ki ji zaradi tekaških sposobnosti tudi najbolj ustreza. Žal je bila pred svetovnim prvenstvom bolna, prebolela je angino, zato ji manjka nekaj treninga, šele tekma bo pokazala, če je v zadnjih dneh uspela kaj zamujenega nadomestiti. "Na začetku sezone si resnično nisem predstavljala, da bom v ekipi za svetovno prvenstvo. Ampak zdaj sem tukaj. Me je pa bolezen v Anterselvi zelo zdelala in tako nimam nobenih večjih ciljev. Upam le, da do konca sezone ne zbolim več. Tako bolna resnično nisem bila že najmanj pet let," za STA pravi Lampič, novinka, ki je v sezoni v sprintih že dvakrat posegla po petem mestu. Zdravstvene težave je imela tudi Polona Klemenčič, ki je bila na začetku sezone v odlični formi, tudi ona pa ne ve povsem, koliko je z boleznijo izgubila.