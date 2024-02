Anamarija Lampič pred tekmo sezone: Do sedaj mi je še uspelo, kar sem si zadala

OGLAS

Jakov Fak FOTO: Luka Kotnik icon-expand

V želji bo čim boljšem rezultatu na svetovnem prvenstvu slovenska biatlonska reprezentanca vse od zadnje tekme v Anterselvi do danes, ko je že en dan na prizorišču svetovnega prvenstva v Češkem, ni počivala. Glavni trener Ricco Gross je ekipo popeljal na priprave v nemški Oberwisenthal, kjer so bile razmere za delo odlične in predvsem zelo podobne tistim na prizorišču prvenstva. Ker je bila reprezentanca vse čas zdoma, se medijem ni predstavila na tradicionalni novinarski konferenci, so pa zato vsi predstavili svoje želje in načrte za glavne tekme sezone.

Na Češko je odpotovalo devet slovenskih tekmovalcev, nekaj manjših težav med pripravami je imel zgolj kapetan Jakov Fak. Na svetovnem prvenstvu se obeta pravi spektakel, saj bo večina tekem potekala v navijačem prijaznem terminu. Na sporedu bodo pozno popoldan pod žarometi. "Sezona do sedaj ima dosti vzponov in padcev. Izpustil sem tudi štiri posamične tekme, prvi dve zaradi bolezni, drugi dve zaradi poškodbe hrbta, ki je sedaj sanirana in upam, da ne bo več težav s tem. V sezoni do sedaj je bilo nekaj svetlih točk, a ni bilo vse tako, kot bi si želel. Izpostavil bi peto mesto iz Oberhofa in zasledovalno tekmo iz Ruhpoldinga. Želim si, da bi na SP uspel sestaviti dva dobra rezultata zaporedoma in bi pustil boljši vtis, kot je do sedaj. Samo počutje pred prvenstvom je dobro. Tekmovalni kamp sem sam zaradi poškodbe delal doma, ker sem hodil tudi na terapije. Sedaj upam, da uspemo narediti dobro pripravo na tekme in potem dobro tekmovati. Želim si biti na vseh startih," je za uradno spletno stran SZS dejal izkušeni 36-letni Fak.

Anamarija Lampič FOTO: AP icon-expand