Anamarija Lampič: Primerjava s Petro Majdić? Prija in nimam nič proti ...

"Koliko truda je za mano. Res je super občutek, ko prideš prvi na cilj, se zadereš, zavriskaš ... Če bo šlo tako naprej, bo super. Še vedno pa sem trdno na tleh, vem, kaj sem morala potrpeti, čemu se odrekati, da sem prišla do tu. Vem, da je še veliko treba delati, da bom še boljša. Veliko je prostora za napredek," je ob tem dejala Anamarija Lampič, ki ji godijo primerjave z nekdanjo slovensko šampionko Petro Majdič. "Ona je zame še vedno vzornica," še poudarja Lampičeva. Ta je bila na novoletni turneji, ki jo je sicer tretjič dobila skupno vodilna v svetovnem pokalu, Norvežanka Therese Johaug, najboljša po točkah. Zdaj je skupno pri treh zmagah v sprintu, prvo je dosegla leta 2017 v Pyeongchangu v klasični tehniki, v tej tehniki je slavila tudi pred dnevi v Val di Fiemmeju, ima pa od 29. decembra lani tudi še zmago v prosti tehniki iz Lenzerheideja. Štiriindvajsetletna Lampičeva je doslej v svetovnem pokalu zbrala 368 točk in je skupno enajsta. Svetovni pokal se bo nadaljeval konec prihodnjega tedna v nemškem Dresdnu s sprintoma posamično in ekipno.

V Dresdnu bo prvič tekmovala tudi Lampičeva, ki si bo potem vzela nekaj počitka in izpustila Nove mesto za priprave na drugi del sezone. "Vedno je super poskusiti nekaj novega. V Dresdnu je bolj ali manj sama ravnina. Zanima me, kako se bom znašla," pravi Lampičeva in dodaja: "Vem, da zdaj vsi pričakujejo stopničke oziroma najmanj finale. Ampak sem povsem sproščena, saj sem cilje že presegla. Kar bo, bo."

V Nemčiji bodo Slovenijo ob Lampičevi zastopali šeKatja Višnar, Vesna Fabjan, Alenka Čebašek, Janez Lampič in Miha Šimenc. Ta je kot edini Slovenec končal novoletno turnejo v moški konkurenci, bil je skupno 54., nase pa je opozoril z osmim mestom v sobotnem sprintu. Skupno je zmagal Rus Aleksander Bolšunov.