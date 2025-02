Anamarija Lampič s tremi zgrešenimi tarčami na 14. mestu

Ta je na prvem strelskem postanku zgrešila eno tarčo in na videz izpadla iz kroga tekmovalk za kolajno, a je nato stopnjevala ritem in se s hitrim streljanjem prebila na tretje mesto, v zadnjem 2,5-kilometrskem krogu pa je za 12 sekund prehitela tekmice in si z na koncu najboljšim tekaškim dosežkom med vsemi priborila zlato.

Med Slovenkami je v izjemni gostoti izidov, tekmovalke med osmim in 18. mestom je ločilo 10 sekund, Anamarija Lampič zgrešila tri tarče, dve na uvodnem streljanju v ležečem položaju, ko je bilo sanj o morebitnem presenečenju konec. Z zaostankom 56,7 sekunde je bila 14., za kolajno pa bi si lahko privoščila največ eno strelsko napako.

"Kaotična tekma. Padal je sneg, pihal je veter iz leve in desne na strelišču. Malce me je bilo tega strah. Zdaj pa mi je resnično žal prvega strela leže, ker je bil zgrešen po nepotrebnem. Sprožila sem ponesreči. To me je prizadelo, da sem zgrešila še drugega. Naprej je šlo zelo tekoče, tudi stoje sem zgrešila le enkrat. To je nekako v skladu s tistim, kar kažem na treningu in sem zadovoljna," je tekmo videla 29-letna Lampič.

V močnem sneženju v švicarskih Alpah se je solidno znašla Polona Klemenčič in z dvema kazenskima krogoma osvojila 30. mesto, Lena Repinc je na 60. mestu ujela zasledovanje, Živa Klemenčič pa je bila 66. Prva je zgrešila štiri tarče, druga tri.

"Glede na razmere na strelišču, sem s streljanjem kar zadovoljna. Morda je škoda le zgrešenega strela leže, ki sem ga sama zgrešila. Če bi počakala še malo, bi tarča verjetno padla. Na progi pa se nisem počutila najboljše. Razmere so težke in sem začela malce bolj zadržano. Vseeno sem se potrudila in s tem sem zadovoljna," pa je po tekmi povedala Polona Klemenčič, ki je imela v uvodu v SP rahle zdravstvene težave.

"Lahko smo zadovoljni. Če si s tremi zgrešenimi streli 14., to ni slabo. Vesel sem tudi za Polono, ki se je po počasnejšem začetku zbrala in dosegla soliden rezultat. Žal pa mi je za Leno, ki je sposobna streljati veliko bolje. Štirje zgrešeni streli zanjo, so absolutno preveč. Živa pa leže dobro, stoje pa je zastreljala nastop na zasledovanju ... Cilj je izpolnjen, da so tri na zasledovalni tekmi," pa je današnje dogajanje na SP strnil trener Janez Marič.