Anamarija Lampič s tretjim časom kvalifikacij v Davosu

Karavana svetovnega pokala se je s severa Evrope, kjer so pred dvema tednoma potekale uvodne tekme sezone, preselila v švicarski Davos, kjer je na sporedu drugi šprint sezone. V Davosu so že izpeljali kvalifikacije šprinta v prosti tehniki, brez udeležbe skandinavskih reprezentanc, Anamarija Lampič pa je zaostala samo za Američankama Rosie Brennan in Sophie Caldwell Hamilton. Odlična je bila tudi Eva Urevc, ki se je v izločilne boje prebila s 7. mestom.

icon-expand Anamarija Lampič FOTO: AP Žal se uvrstitev v izločilne boje ni posrečila trem Slovencem. Janez Lampič je na 40. mestu za želenim ciljem zaostal za manj kot sekundo, Vili Črv, ki je dobil prvo priložnost v tej sezoni, je zasedel 55. mesto, Luka Markun pa je končal na 63. mestu. Kvalifikacije je dobil Francoz Lucas Chanavat. icon-expand