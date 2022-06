Anamarija Lampič se hitro uči biatlonskih zakonitosti

Glavnino časa je posvetila streljanju leže. "Postopoma, korak za korakom, in tako je tudi prav. Rekla bi, da se vidi napredek, če zavrtim čas tri tedne nazaj in pogledam danes, kako mi gre, " je po prvem treningu v novem delovnem tednu povedala Anamarija Lampič in priznala, da je bila menjava discipline precej stresna zanjo. Da je hitro po sprejetju odločitve zbolela, a to je preteklost, zdaj ob nasvetih stroke dnevno napreduje, obenem si ne nalaga prevelikega pritiska. Zaveda se, da se mora stvari naučiti povsem na novo.

Gross zadovoljen s pogoji in motivom

Prvič, odkar so tekmovalci združili moči z nemškim trenerjem, so na Pokljuki povezali streljanje in tekaški del treninga. Gross je nadvse zadovoljen s številom reprezentantov, po njegovem prepričanju jih ni premalo, niti preveč. Zdaj si želi, da bi se v kompaktno celoto zlili najbolj izkušeni in tisti, ki šele stopajo na sceno. Razumljivo, Lampičeva še ne sodi niti v skupino enih niti drugih.

"Dejstvo je, da se Ana uči osnov, ko govorimo o streljanju. Dobro ji gre, napreduje. Pomembno je, da se nauči dihanja med streljanjem, ohranjanja strelskega položaja. Gre za veliko dela, ampak uči se hitro," je dodal 51-letnik, s štirimi zlatimi olimpijskimi medaljami, eden najuspešnejših nemških biatloncev vseh časov.