Anamarija Lampič: Upam, da bom pripravljenost do OI še stopnjevala

Anamarija Lampič je na novinarski konferenci v Ljubljani izpostavila, da so glavni cilj sezone olimpijske igre februarja v Pekingu in da je vse podrejeno prav njim. V Dresdnu je dosegla najboljše izide dosedanjega poteka zime in prvič stopila na zmagovalni oder.

Prvo ime ekipe pa je že nekaj časa Lampičeva, ki vse bolj hodi po stopinjah Petre Majdič , najboljše slovenske smučarske tekače doslej. Po uvodnih sprintih si pred glavnima nastopoma na novoletni turneji želi, da bi tour končala na slovitem in izjemno zahtevnem vzponu na Alpe Cermis na zadnji etapi. Potem bo izpustila francoski del pokala in se s priprav neposredno vrnila na sneg v domačo Planico, kjer smučarske tekače čaka zadnja tekma pred OI.

'Vsako leto začenjam z rezervo'

Letošnje sezone ni začela z najboljšimi izidi, prejšnji vikend je z dvema tretjima mestoma prvič stopila na zmagovalni oder. "Vsako leto začenjam z rezervo, to še posebej, osredotočila sem se na OI, zato je to še bolj izrazito. Vseeno sem še vedno dosegala vrhunske rezultate. A želim si še višje in upam, da bom pripravljenost do OI še stopnjevala."

Lampičeva, ki tudi na novoletni turneji največ stavi na sprinte, ocenjuje, da je napredovala tudi v prosti tehniki. Priznala je, da ima kljub napredku na razdaljah prav na daljših progah še veliko rezerve. "Boljši nastopi in pripravljenost za tekme na razdaljah bodo koristili tudi večji vzdržljivosti v sprintih. V teh branim lansko skupno zmago. A se na to ne oziram. Globus že imam, imam pa v tej sezoni še druge cilje," se je znova proti Pekingu ozrla Lampičeva.