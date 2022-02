Anamarija Lampič: Veliko pričakujem in ciljam na medaljo

Slovenska smučarska tekačica Anamarija Lampič je prišla iz izolacije, a se lahko v čakanju na negativne teste giblje le na določenih mestih, na treninge pa mora s posebnim prevozom. Tudi sama ne ve, koliko časa bo to trajalo. Brez večjih zapletov je dolg premor – tekem na najvišji ravni ni bilo po novoletni turneji – prejadrala Lampičeva. Pravi, da so bile uspešne tudi zadnje priprave na njene druge OI, pred štirimi leti je bila najvišje na 6. mestu na ekipnem sprintu z Alenko Čebašek. "Veliko pričakujem, ciljam na medaljo, sposobna sem jo dobiti, si jo želim, ampak drugo pa bo, da jo dosežem. Sem pa ena izmed favoritinj," je bila jasna Lampičeva in dodala, da bo priprava za kar velik mraz ključna. Tudi tekaške proge na OI so nove, na njih zaradi pandemije ni bilo generalke za OI in so bili treningi v prejšnjih dneh edini za spoznavanje proge, saj tekem na najvišji ravni na njih ni bilo. "Lepo je, da je neko novo prizorišče, ker se enega kar naješ. Komaj sem čakala, da preizkusim olimpijske proge. So težke, kar je za OI normalno in temu primerno. Sprint je tako eden najtežjih in letos eden najdaljših. Od starta do sredine je kar dolg klanec, potem pa spustiš na najnižjo točko, pred zadnjim delom," je še dodala Lampičeva, ki ji ustreza tudi zaključek.