Anamarija Lampič z novim strelskim 'fiaskom'

Najboljše izhodišče je imela Anamarija Lampič , ki je bila na sprintu odlična osma. Dobro je začela tudi zasledovalno, saj je na prvem postanku z enim kazenskim krogom še vedno držala visoko mesto. Na drugi strelski postanek je znova pritekla med najboljšo deseterico, nato pa so se žal začele težave. Drugi strelski postanek leže je prinesel dva nova zgrešena strela, na naslednjem, prvem stoje, pa je Lampičeva žal morala v kar štiri kazenske kroge. Na zadnjem postanku je zgrešila tri tarče, kar skupno pomeni deset kazenskih krogov. Kot prava borka se ni predala, znova tekla zelo hitro vse do zadnjih metrov in tekmo zaključila na 38. mestu. Le mesto za njo je bila Lena Repinc , ki je imela 30. izhodišče pred začetkom dneva. Tudi sicer vedno izjemna strelka je danes imela nekaj težav v povsem drugačnih vremenskih razmerah, kot so bile včeraj.

Lena Repinc je morala na tekmi v štiri kazenske kroge (0,1,2,1), a je vseeno ujela dve točki na 39. mestu. Polona Klemenčič je bila tokrat na svoji drugi tekmi sezone 54. (1,1,1,3).

"Tek znova odličen in do polovice proge je bilo tudi strelsko še nekako v redu. Na strelskem delu stoje pa mi nikakor ne uspe ujeti ritma, ki ga imam na treningu. Vem, da lahko in da znam. Nekako me na tekmi ostale tekmovalke potegnejo za seboj, da začnem hiteti. Moram se odvaditi tega in streljati v svojem ritmu, saj imajo tekmovalke pred menoj veliko strelsko prednost. Odpraviti moram napako, ki smo jo ugotovili pred sezono. Premalo zadržim dih in potem grejo stoje streli mimo. Sicer zgrešim čisto za malo, a zgrešiti za milimeter ali deset centimetrov je enako, vse skupaj je zgrešen strel. To me mori, a gledam naprej," je bila za uradno spletno stran SZS izčrpna Slovenka.

Izjemno sta tokrat streljali Francozinja Lou Jeanmonnot, ki je s četrtega mesta prišla do zmage, vseh 20 strelov pa je na drugem mestu zadela tudi Nemka Vanessa Voigt, ki je bila v sprintu sicer 13. Na tretjem mestu je končala včerajšnja zmagovalka, Nemka Franziska Preuss.