Lampičeva ob uvodu v sezono ostala brez nastopa v finalu

Anamarija Lampičje na uvodni tekmi nove sezone svetovnega pokala v smučarskem teku v Ruki na Finskem izpadla v polfinalu in zasedla sedmo mesto. V sprintu v klasični tehniki sta zmagala Švedinja Linn Svahnin Norvežan Erik Valnes. V izločilne boje se je uvrstila tudi Eva Urevcin izpadla na zadnjem mestu svoje četrtfinalne skupine ter bila skupno 26.

Slovenska predstavnika se nista prebila iz kvalifikacij. Janez Lampičje bil 45. (+12,98), Luka Markunpa 82. (+25,09) med 86 udeleženci. Lampičeva je najprej tekla v drugi četrtfinalni skupini, v kateri je bila prepričljivo prva Švedinja Moo Lundgren. Lampičeva je bila z 1,14 sekunde zaostanka druga, za preboj v polfinale je za dve desetinki ugnala Poljakinjo Moniko Skinder.

V prvem polfinalu je Slovenka dolgo tekla na začelju, preden je v zadnjem vzponu napredovala proti vrhu, a višje od tretjega mesta ni mogla. Svahnova in Norvežanka Ane AppelkvistStenseth sta v finale napredovala po mestih, Lampičeva (+1,58) pa je morala počakati na čase naslednje skupine. Ta je bila hitrejša in je dala štiri finalistke. V zaključnem boju za zmago so tekle štiri Švedinje, Svahnova, Maja Dahlqvist in Jonna Sundlingso zasedle prva tri mesta, sledili sta Norvežanki.

Rojaki slednjih so imeli štiri finaliste; Valnes je v boju za zmago ugnal Johannesa Hoesflota Klaeba, ki je bil najhitrejši v kvalifikacijah, tretji je bil Emil Iversen. Za temi tremi Norvežani je bil branilec velikega globusa Aleksander Bolšunoviz Rusije. Urevčeva je v svojem prvem nastopu po sezoni premora zaradi poškodbe osvojila točke. V tretji četrtfinalni skupini je bila dolgo v dobrem položaju, da osvoji vsaj drugo mesto, potem pa je pred zadnjim vzponom popustila in končala na zadnjem mestu med šesterico. Za najhitrejšo, Švicarko Nadine Fähndrich, je zaostala 8,64 sekunde. Lampičeva je bila v kvalifikacijah deveta, 7,57 sekunde za najhitrejšo, Stensethovo, Urevčeva pa 15. (+8,32).

Izidi, moški, sprint (klasično):

1. Erik Valnes (Nor)

2. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) +0,61

3. Emil Iversen (Nor) 4,09

4. Aleksander Bolšunov (Rus) 6,34

5. Haavard Solaas Taugboel (Nor) 15,50

6. Jovian Hediger (Švi) 19,61

...

- izpadla v kvalifikacijah:

45. Janez Lampič (Slo)

82. Luka Markun (Slo)

Ženske, sprint (klasično):

1. Linn Svahn (Šve)

2. Maja Dahlqvist (Šve) +0,59

3. Jonna Sundling (Šve) 0,70

4. Udnes Lotta Weng (Nor) 2,59

5. Ane Appelkvist Stenseth (Nor) 3,86

6. Emma Ribom (Šve) 5,60

...

- izpadla v polfinalu:

7. Anamarija Lampič (Slo)

- izpadla v četrtfinalu:

26. Eva Urevc (Slo)