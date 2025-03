Andersson spet svetovna prvakinja, Johaug spet srebrna

Anja Mandeljc, ki je imela startno številko 23 in je tekmo začela še v slabih vremenskih razmerah, snegu z dežjem - do konca preizkušnje se je vreme nato precej umirilo, padavine pa ponehale -, z 32. časom po uvodnem kilometru in potem počasi pridobivala. Po dveh kilometrih je bila tako 28., po štirih 25., po šestih 24., po osmih pa 22. To uvrstitev je obdržala tudi do kilometra pred ciljem, v zadnjem pa je nato eno mesto še pridobila ter tekmo končala kot 21., za zmagovalko je zaostala 2:24,6.

V ospredju so Švedinje napovedale oster boj domači zvezdnici Therese Johaug. Slednja je na 20-kilometrski razdalji zlato medaljo izgubila po fotofinišu, premagala jo je prav Andersson. Johaug je imela večino preizkušnje prednost pred Švedinjo, a je bila ta zelo majhna, nekaj desetink ali sekundo. V zadnjem delu pa je Andersson pospešila, pri zadnjem merjenju pred ciljem že prehitela Norvežanko, po prihodu v cilj pa je morala še počakati na skandinavsko tekmico, ki je startala dve številki za njo. Hitro je bilo jasno, da je Švedinji uspelo, norveški veteranki je na koncu za 15. zlato medaljo na SP zmanjkalo 1,3 sekunde.