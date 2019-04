Andrea Massi o sodelovanju z Ilko: Nikoli ne veš, kam te življenje vodi

Ti uspehi so seveda Andreo Massija postavili na vrh želja marsikatere alpske smučarke in alpskega smučarja, da bi morebiti prevzel vodenje njihovih moštev. 51-letnik sicer trenutno poučuje športno vzgojo v dvojezični šoli v italijanski Gorici in o povratku v karavano svetovnega pokala ne razmišlja. Četudi je trenutno najboljša slovenska alpska smučarka Ilka Štuhec v procesu iskanja novega kadra za njeno ekipo. Massi je v ekskluzivnem pogovoru za našo televizijo zaupal, da je zelo navdušen nad Ilko, a je že pred leti opozarjal, da njen način treninga hitro vodi v poškodbe. Eno takšnih je Ilka utrpela na letošnjem smuku v Crans Montani in tako predčasno končala sicer uspešno sezono, v kateri je še drugič zapored osvojila naslov svetovnega prvakinje v smuku.

"Jaz sem spoznal Ilko, ko sem že sodeloval s Tino. Na kondicijskem treningu v Mariboru me je zelo presenetila, kako je pogumna in kaj vse si upa. Je pa potrebno poudariti, da sta si s Tino zelo drugačni, tako tehnično, kot mentalno. Ona rada tvega, te besede pa Tina ni želela slišati. Mi smo Tinin nivo dvignili na takšnega, da je ona obratovala na srednje visokih obratih in nikoli na najvišjih. Zdaj se mi bo cela Slovenija smejala, a jaz sem prepričan, da je Tina naslov na olimpijskih igrah osvojila na 90 procentih svoje moči,"je povedal Massi in tako spomnil na olimpijski naslov v smuku, ki ga je Tina Maze osvojila na olimpijskih igrah v Sočiju.

Nikoli ne veš, kam te vodi pot v življenju

Massi je našemu novinarju Maticu Flajšmanu zaupal tudi to, ali obstaja možnost, da bi v prihodnosti sodeloval z Mariborčanko, potem ko ta pospešeno išče nov kader za prihajajoči sezono. "Najprej bi rad razjasnil, da sporov z Ilko nikoli ni bilo. Bilo je manjše nesoglasje z njeno mamo (Darja Črnko, op. p.), ko ta ni moji ekipi čestitala za naslov svetovne prvakinje, a jaz sem to pozabil, saj nisem človek, ki bi hranil zamere. Slišal sem ogromno govoric, veliko klicev sem dobil. Ni bilo nobenih kontaktov. Čez tri dni mogoče sneži. Življenje nikoli ne veš, kam te pelje, a trenutno okoli tega realnega ni nič.," doda Massi, ki je tudi dejal, da bi se morale na smučarski zvezi Slovenije zgoditi korenite spremembe, da bi on razmislil o povratku, saj je mnenja, da ga v času, ko je on sodeloval s Tino, niso spoštovali, čeprav je Tina osvajala medalje za Slovenijo in ne za lastne interese.