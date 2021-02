Andreja Mali: Posamična tekma je strelska tekma

"Saj tudi na sprintu ni bilo tako slabo. Ciljev nismo povsem izpolnili. Malce nam je ponagajal veter, s kakšnim zadetim strelom več pa bi bilo bolje. Streljanje bo ključno tudi v torek. Posamična tekma je strelska tekma. Mi vemo, kaj si želimo, potem pa bomo videli, kako se bo izšlo. A načrt je jasen. Čim več ničel na strelišču, v teku pa na vso moč, kolikor pač gre,"je pred posamično tekmo povedala Andreja Mali.

Zelo pomembna naloga čaka tudi servis: "Upam, da bomo imeli konkurenčen material. Res je težko, če na tako dolgi tekmi nimaš pravih smuči. Tudi psihično je zelo težko, če veš, da imaš slabe smuči."

Malijeva prav velike izbire za 15-kilometrsko tekmo ni imela. Izkušenejšima Poloni Klemenčičin Lei Einfalt je dodala Živo Klemenčič, ki je zelo solidno nastopila že v mešani štafeti. Nika Vindišar po okužbi s koronavirusom še ni povsem nared in na SP verjetno ne bo nastopila, čeprav je do sobotnih štafetnih tekem še kar nekaj rezerve.

'Zaradi covida-19 bo nedvomno težko'

"Polona in Lea sta dobro pripravljeni in vsaj na treningu tudi na strelišču zelo zanesljivi. Morda je Živa fizično celo najmočnejša. Lei pa se zelo pozna covid-19 in zaradi vseh zdravstvenih zapletov je bil njen nastop na svetovnem prvenstvu celo pod vprašajem in zanjo bo nedvomno težko. Tudi sama sem prebolela to bolezen in lahko rečem, da se je res težko vrniti na prejšnjo raven pripravljenosti,"je priznala Malijeva.

V mednarodnem smislu bodo vse oči uprte v Norvežanko Tiril Eckhoff, prvo junakinjo Pokljuke 2021. Ta je na Rudnem polju dobila sprint, zasledovanje in bila članica zlate norveške mešane štafete. Norvežani trdijo, da je letos spremenila predvsem mentalno pripravo. A ni edina, ki bo izstopala. Srebro in bron iz sprinta in zasledovanja ima FrancozinjaAnais Chevalier Bouchet, ki se je v biatlon vrnila po porodu, bron iz mešane štafete in srebro iz zasledovanja pa ima Avstrijka Lisa Theresa Hauser.

V ozadju pa bo vrsta izzivalk, med katerimi zanesljivo manjka uspeh Švedinje Hanne Öberg, pa tudi nemška izbrana vrsta, ki je bila na obeh posamičnih tekmah zelo blizu najboljšim. Pokljuka pa še vedno čaka tudi napad prve zvezdnice lanskega prvenstva Norvežanke Marte Olsbu Roeiseland.