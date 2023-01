Andreja Slokar: Je težko, ampak mi je lepo

Prvi dnevi po operaciji so bili izjemno zahtevni zanjo. Imela je več vprašanj kot odgovorov, kako naprej. A prišla jo do zaključka, da tarnanje ji ne bo pomagalo v procesu vračanja na bele strmine. "Nisem prva, ki si je strgala križno vez. In tudi zadnja ne. Vem, da so se mnogi po operaciji na bele strmine vrnili še boljši, kot so bili pred poškodbo," je na prizorišču 59. Zlate lisice v Podkorenu povedala simpatična Ajdovka, ki priznava, da bo preteklo še nekaj časa, preden bo prvič prosto smučala: "Rehabilitacija poteka res dobro, ampak ne bomo prehitevali dogodkov. Če bo vse, kot mora biti, bom prvič na snegu nekje konec meseca maja."

(Ne)prijetna pot v Kranjsko Goro

25-letna športnica priznava, da ni prav enostavno zapustiti doma, se odpraviti na katero od prizorišč svetovnega pokala. Potem ko je v letošnji sezoni že bila na tekmah v Sestrieru, je zdaj prisotna v ciljnem izteku v Podkorenu. "Nisem kolebala, ko gre za prihod na tekmo, ampak ni bilo enostavno. Potem sem si rekla – grem! Težko je, ampak mi je vseeno lepo," je dodala lastnica dveh zmag svetovnega pokala, ki stiska pesti za slovenske lisičke, posebno spoštovanje pa goji do zadnje italijanske osvajalke velikega kristalnega globusa Federice Brignone.