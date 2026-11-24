Po prvih dveh nastopih se je zdaj odločila za krajši tekmovalni premor, ki ga bo izkoristila za dva sklopa kondicijskih priprav v želji po kakovostni pripravi na nadaljevanje sezone v Evropi. Kondicijske priprave so bile pred sezono zaradi procesa rehabilitacije krajše, kot so v ekipi načrtovali, zato so se zdaj odločili za potezo, ki je usmerjena v dolgoročno stabilne in uspešne nastope v svetovnem pokalu.

"Vesela sem, da sem v Leviju in Gurglu spet stala na startu. Po tako dolgi rehabilitaciji sta mi oba nastopa dala dober občutek, kje sem in kaj še potrebujem. Ni skrivnost, da še vedno čutim bolečine, ko so obremenitve večje. Zato si želim izkoristiti priložnost in še delati na moči ter kondiciji, in zdaj je v bistvu edina priložnost za to. Želim si napadati in smučati, kot znam, včasih je potrebno za to narediti korak nazaj, se še bolje pripraviti, in potem narediti dva koraka naprej. Na tekmah bom znova v drugi polovici decembra in potem januarja, ko je na sporedu tudi Zlata lisica ter se bliža svetovno prvenstvo," za SZS poudarja Andreja Slokar.