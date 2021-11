Andreja Slokar ostaja del najboljše trojice tudi po Leviju

"Verjetno takšna, kot sem navadno, z današnjim dnem ne bi bila zadovoljna. Če pa pogledamo malo bolje, sem danes prvi tek začela ravno tako, kot sem si ga želela. Sem začela z veliko samozavestjo, ki je že dolgo časa nisem čutila. Potem se mi je zgodila tista napaka na ravnini, kjer sem izgubila veliko časa. Od tam naprej je bilo tako, kot bi se malo zablokirala in drugi tek je to le še potrdil," je vtise po nedeljskem slalomu zbrala trenutno najvišje uvrščena Slovenka.

Vlhova je zmagala na obeh slalomih v Leviju. Shiffrinova je zmagala na veleslalomu v Söldnu, uvodni tekmi sezone. Obe sta izpustili tekmovanje v Lech/Zürsu, na katerem se je prvič med zmagovalke tekem svetovnega pokala vpisala Slokarjeva. V Leviju je bila Shiffrinova dvakrat druga ter je zaostala zgolj za Vlhovo. Obračun se bo zdaj preselil v ZDA, kjer bosta v Killingtonu na sporedu veleslalom in slalom.

Na vrhu razpredelnice sta po štirih izpeljanih tekmah izenačeni dve tekmovalki, Slovakinja Petra Vlhova in Američanka Mikaela Shiffrin , ki imata vsaka po 260 točk. Tretje mesto zaseda Slovenka. Vlhova z 200 točkami vodi v slalomskem seštevku, Shiffrinova je druga (160). V prvi slalomski deseterici sta dve Slovenki: osma Slokarjeva (66) in deseta Bucikova (60).

"V drugo sem ves čas vozila z neko rezervo, da ne bi še enkrat naredila kakšne napake. Dan rezultatsko ni dober, po drugi strani pa sem prvi tek končno začela tako, kot bi ga jaz rada. To, kar se je zgodilo v drugi vožnji, se pač je, to je šport. Tega rezultata si ne smem vzeti preveč k srcu, saj te to na koncu preveč izčrpa," je še dejala Slokarjeva.