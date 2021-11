Zmaga prišla tako nenadejano, da sploh ni vedela, kaj pomeni rdeča številka

Andreja Slokar je do zmage prišla, kljub temu da na startih ni bila najbolj prepričljiva in je kot po pravilu izgubljala nekaj stotink. "Na startih sem imela veliko težav. Že v kvalifikacijah nisem dobro začenjala voženj, kar se pozna, da tega nismo dosti trenirali. V sami vožnji pa mislim, da mi celo malce pomaga, ko vidim tisto punco pred seboj. To me malce spodbudi in nato dam še toliko več od sebe," je povedala po uspehu kariere.

Paralelne tekme v zadnjih letih pridobivajo na priljubljenosti, pa vendar je bila sobotna edina v letošnjem sporedu svetovnega pokala. Ajdovka pa je z zmago postala prva Slovenka na najvišji stopnički te discipline. "Gre za zmago v paralelni tekmi, ki ni enakovredna zmagi v slalomu ali veleslalomu ali katerikoli drugi disciplini. Vseeno pa gre za zmago v svetovnem pokalu in sem vsaj videla, kaj to pomeni, koliko je to enih dodatnih obveznosti. Sedaj vem vsaj tudi za drugič, kaj me čaka po tem," je dodala.

"Da sem prva Slovenka z zmago v tej disciplini, sploh nisem vedela. To je super fajn občutek, a za zmago v paralelni tekmi je treba imeti tudi nekaj sreče," je športno priznala Slokarjeva, ki ni želela vleči primerjav z ostalimi Slovenkami, ki so si svoje zmage prismučale v ostalih, bolj uveljavljenih disciplinah. Pred njo je Tina Maze na paralelnih tekmah sicer zabeležila dve drugi mesti.

Po spektaklu v Lechu je Slokarjeva oblekla tudi rdečo številko za vodilno v svetovnem pokalu, a se s tem ne obremenjuje, saj se zaveda, da je sezona še mlada, specialistke za hitre discipline pa še niso prišle na vrsto. "Sprva sploh nisem vedela, kaj je ta rdeča številka. Sem mislila, da gre za vodilno v paralelni disciplini. Drugače pa to ne bo spremenilo nič, smo šele na začetku sezone in jaz grem tekmo po tekmo naprej," je odločena 24-letnica.

Karavana se bo sedaj preselila v Levi, kjer se bo nadaljevala sezona v tehničnih disciplinah. Slokarjeva ima visoke cilje, čeprav o rezultatih ne želi govoriti: "Poleti sem veliko trenirala slalom in sem se res počutila suvereno. Konkretno si rezultatskih ciljev ne maram postavljati, saj potem pozabim smučati. Vse, kar si želim, je to, da bi ponovila vožnje iz treningov in s tem bodo prišli tudi rezultati. To me sploh ne skrbi."