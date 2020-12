Andreja Slokar s številko 56 v finale, Ana Bucik za las prekratka

Slokarjeva si je priborila mesto v reprezentanci ter nastopila na svoji komaj sedmi tekmi v svetovnem pokalu. Pred Semmeringom je nazadnje nastopila v svetovnem pokalu lani februarja na slalomu v Mariboru. Prvič bo nastopila v finalni vožnji.

Primorka bo edina slovenska predstavnica v drugi vožnji slaloma na Semmeringu. To je veliko presenečenje, upoštevajoč dejstvo, da Slokarjeva – njen oče Andrej je bil nekdaj odličen košarkar, zdaj pa je poslovnež – ni članica A-reprezentance. Ajdovka je bila boljša od novogoriške sosede, A-reprezentantke Ane Bucik, ki je z zaostankom treh sekund pristala na 31. mestu in izpadla iz najboljše trideseterice, ki bo nastopila še enkrat. Bucikova je finalno vožnjo zgrešila za sedem stotink sekunde.

Na startu so bile štiri Slovenke. Neja Dvornik in Meta Hrovat nista končali prve vožnje in sta odstopili. Za postavitev na prvi progi je sicer poskrbel slovenski trenerSergej Poljšak.

Najhitrejša je bila Shiffrinova, ki je za le dve stotinki sekunde prehitela Švicarko Michelle Gisin, Avstrijka Katharina Liensberger(+0,32) je vpisala tretji čas. Vodilna v seštevku zime in zmagovalka uvodnih dveh slalomov sezone v Leviju, SlovakinjaPetra Vlhova, tokrat ni bila povsem na vrhu po prvi vožnji. Njen zaostanek 89 stotink sekunde je zadoščal za šesti čas.