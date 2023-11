Andreja Slokar: V tem trenutku imam več vprašanj kot odgovorov

Tekmovalke v tehničnih disciplinah čakata v nadaljevanju postanka v Killingtonu v ZDA z veleslalomom in slalomom 25. in 26. novembra in nato še v Tremblantu v Kanadi, kjer bosta dva ženska veleslaloma 2. in 3. decembra. "Prva vožnja prvega slaloma v Leviju je bila zelo solidna. Ne bom rekla, da sem zadovoljna, ker sem po lastni neumnosti odstopila, sem pa zadovoljna s strmino, ki sem jo odpeljala zelo solidno. Vesela sem, da sem pokazala delček dobrega smučanja. Ni pa to bilo še moje pravo smučanje, ampak približek temu, kar znam, in sem vesela," je dejala Slokarjeva.

Ni pa zadovoljna z odsekom takoj iz startne hišice. "V zgornji ravnini sem bila zelo zadržana, mogoče malo preveč. Trudila sem se, da bi smučala hitro, sem se pa kar mučila celotno zgornjo ravnino do strmine. Po strmini pa sem kar malo zaživela."