Andreja Slokar zaradi okužbe ostala brez nastopa na Zlati lisici

Novi koronavirus je zagodel slovenski smučarski reprezentanci. Andreja Slokar je bila pozitivna na četrtkovem testiranju in ostaja brez nastopa na domači Zlati lisici. Slokarjeva se je takoj po prejetem obvestilu o pozitivnem testu odmaknila v domače okolje, kjer bo preživela čas v izolaciji in se bo nato zdrava vrnila na smučarska tekmovanja, so sporočili s smučarske zveze.

icon-expand Andreja Slokar bi bila v Kranjski Gori ena prvih slovenskih adutinj za visoka mesta. FOTO: AP