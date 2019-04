Anja Šešum bo pomagala avstrijskim smukačicam

Pred dobrim mesecem je Ilka Štuhec na novinarski konferenci presenetila z novico, da se razhaja s trenerjem Grego Koštomajemin Anjo Šešum. Koštomaj naj bi prevzel slovensko moško ekipo za hitre discipline, a morajo to na Smučarski zvezi Slovenije še potrditi, Šešumova pa je nove izzive našla v Avstriji.

"Začela sem delati s športniki iz drugih panog, moje naloge so bile raznovrstne - od vračanja po poškodbi do kondicijske priprave in terapij. Udeležila sem se tudi nekaterih seminarjev. Nisem si vzela prostega časa, ampak se zakopala v delo in izobraževanje," je zaDeloo izzivih po prekinitvi sodelovanja s Štuhčevo povedala Šešumova, ki se spogleduje tudi s sodelovanjem z mariborskimi veslači, kjer je nekoč sama trenirala.

O sodelovanju z Avstrijci, kjer bo namesto z eno delala s sedmimi tekmovalkami, pa pravi: "Seveda si vesel takšne priložnosti, ampak to še nič ne pomeni. Zdaj šele prihaja čas, ko se moram dokazati. Zato odhajam na prvi trening z dekleti s pozitivno tremo. Prehod iz majhne ekipe v veliko bo največji izziv. Dela bo veliko, kar pa mi nikoli predstavljalo težav, rada imam svojo službo in rada delam."