Anže Lanišek: Če ne bi bil stoodstoten, me ne bi bilo tukaj

Kot je razkril, se je 27-letnik želel vrniti že na tekmah v Lahtiju, a trenerji niso bili za to. Kot pravi sam, pritrjujejo pa mu tudi reprezentančni kolegi, ki so skupaj trenirali, je forma na visoki ravni. "Če ne bi bil stoodstoten, potem me danes ne bi bilo tukaj. Naredil sem 11 skokov v Planici, tekme se že zelo veselim. Na tekmo grem neobremenjen z dosežki in grem lahko na svežino."

Na Norveškem si želi skakati sproščeno in lahkotno: "Želja je, da tako, kot skačem na treningih, sproščeno in lahkotno, to prenesem na tekme. Kako bo vse skupaj v rezultatskem smislu, bomo videli, ampak verjamem, da sem sposoben marsikaj. Res se že veselim, da se vrnem, tudi skakalnice pa bodo verjetno malo drugače oziroma bolje pripravljene kot doma, kjer je manjši problem pomanjkanje snega."

Kot je dodal, treme ob vrnitvi po poškodbi nima. "Znam skakati. Vem, kaj pričakovati od samega sebe, kako se stvar odvija. Z rezultati pa se pač ne obremenjujem," pravi Lanišek.