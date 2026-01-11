Naslovnica
Zimski športi

Anže Lanišek drugi po prvi seriji, Domen Prevc 12.

Zakopane, 11. 01. 2026 16.55 pred 8 minutami 1 min branja 1

Avtor:
STA
Anže Lanišek

Jan Hörl (134,4 točke), ki je blestel že na sobotni superekipni tekmi smučarskih skakalcev v Zakopanah, vodi po prvi seriji posamične tekme svetovnega pokala.

Za ovratnik mu po polovici tekme diha Slovenec Anže Lanišek, ki za Avstrijcem zaostaja zgolj za točko. Številka 1 te zime Domen Prevc (112,3) bo po napaki v finalu napadal z 12. mesta.

Anže Lanišek v Zakopanah
FOTO: Profimedia

V finale sta se od Slovencev v težavnih razmerah z močnim sneženjem uvrstila tudi Timi Zajc (105,7) na 24. in Žak Mogel (104,9) na 25. mestu, medtem ko je Rok Oblak (99,9) s 35. mestom tokrat ostal brez točk.

anže lanišek smučarski skoki domen prevc

Paco Rassat prvič zmagovalec prestižnega slaloma v Adelbodnu

Fair
11. 01. 2026 17.13
Dajmo naši. Ta naš Hrgota pa se naj tudi malo umiri glede grimas, ko našim ne uspe najboljši skok. Zanj sploh nisem vedel, da je bil skakalec, torej ni bil nekje v ospredju. Kot trener je ok, samo vseeno....to obračanje z očmi mi gre že malo na ....
Odgovori
0 0
bibaleze
