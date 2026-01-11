Anže Lanišek drugi po prvi seriji, Domen Prevc 12.

Za ovratnik mu po polovici tekme diha Slovenec Anže Lanišek, ki za Avstrijcem zaostaja zgolj za točko. Številka 1 te zime Domen Prevc (112,3) bo po napaki v finalu napadal z 12. mesta.
V finale sta se od Slovencev v težavnih razmerah z močnim sneženjem uvrstila tudi Timi Zajc (105,7) na 24. in Žak Mogel (104,9) na 25. mestu, medtem ko je Rok Oblak (99,9) s 35. mestom tokrat ostal brez točk.
