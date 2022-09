Anže Lanišek in Ema Klinec v Kranju postala državna prvaka

V pravem jesenskem vremenu je v Kranju Anže Lanišek (SSK Mengeš) ubranil naslov poletnega državnega prvaka iz lanske sezone. Tretji poletni naslov je osvojil s 102 in 104,5 metra ter 261,5 točke, srebro je osvojil član SSK Ilirija Lovro Kos s 101,5 in 104,5 metra ter 260,6 točke, do brona pa je po sedmem mestu v prvi seriji v finalu skočil Peter Prevc (SK Triglav Kranj) z 92,5 in 101 metrom ter 234,6 točke, so zapisali v sporočilu, ki ga je posredovala Smučarska zveza Slovenije (SZS).

Tik pod zmagovalnim odrom je končal Cene Prevc (SK Triglav Kranj), tretji po prvi seriji s 97 in 95 metri ter 227,9 točke, peti je bil član SSK Velenje Patrik Vitez s 96,5 in 94 metri ter 225,7 točke, šesti pa Tilen Bartol (SSK Sam Ihan) s 95,5 in 89,5 metra ter 215,8 točke. Do desetega mesta so se zvrstili Matija Vidic (SSK Ilirija) in Žak Mogel (SSK Ljubno BTC), ki sta si razdelila 7. mesto, deveti je bil Rok Masle (SSK Irlija), deseti pa Domen Prevc (SK Triglav Kranj). Timija Zajca ni bilo na startu, Žiga Jelar je manjkal zaradi poškodbe gležnja.

Ema Klinec v finalu ugnala Uršo Bogataj

V konkurenci skakalk je po prvi seriji kazalo na zmago olimpijske prvakinje Urše Bogataj (SSK Iilirija), ki je z dveh zaletnih mest nižje od konkurentk skočila 104,5 metra in je imela 6,7 točke prednosti pred Emo Klinec (SSK Žiri), ki je pristala pri 106 metrih, tretja je bila Nika Prevc (SK Triglav Kranj) s 103 metri in 13,1 točke zaostanka za Bogatajevo.

V finalni seriji je Prevčeva bron ubranila s 100,5 metra in z 233,8 točke. Klinčeva in Bogatajeva sta tokrat skakali z istega zaletišča, Klinčeva je pristala pri 101 metru, Bogatajeva pa pri 97,5 metra, in državnega naslova se je z 251,5 točke veselila Žirovka pred branilko naslova Bogatajevo, ki je zbrala 249,9 točke. Nika Križnar zaradi poškodbe gležnja ni skakala.