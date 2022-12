Smučarski skakalke in skakalci so se po uspešnih nastopih v Titisee-Neustadtu vrnili v domovino in strnili vtise o začetku sezone. Trenutno je prvo ime naše reprezentance Anže Lanišek, ki je minuli konec tedna osvojil prvo in drugo mesto, v skupnem seštevku je drugi. Za prve stopničke v ženski konkurenci to sezono je poskrbela Urša Bogataj.