Anže Lanišek: S kolajno ne moreš biti nezadovoljen

Najboljši slovenski smučarski skakalec to zimo Anže Lanišek je na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu na srednji napravi prišel do uspeha kariere. Po dveh odličnih nastopih je skočil na zmagovalni oder in osvojil bronasto kolajno. Čeprav je po tekmi dejal, da z današnjimi skoki ni zadovoljen, je bil kolajne vesel. "Veliko mi pomeni," je dejal.

Lanišek je osvojil še tretjo kolajno v treh dneh za slovenske smučarske skoke na srednji napravi na tem SP in lepo dopolnil zbirko. Ema Klinec je bila zlata, skupaj z Niko Križnar,Špelo Rogeljin Uršo Bogataj pa je osvojila še srebro na ekipni tekmi. Obenem je Domžalčan postal šele četrti slovenski skakalec s posamično kolajno na SP. Prvemu je še pod jugoslovansko zastavo to uspelo Franciju Petku v Predazzu leta 1991, ko je postal svetovni prvak, 14 let pozneje je naslov prvaka v Oberstdorfu ponovil Rok Benkovič, leta 2013 pa je Peter Prevc v dolini Fiemme osvojil kar dve kolajni - srebro in bron. Skupno pa je Laniškov uspeh šesta posamična kolajna za slovenske skoke, saj ima naslov prvakinje tudi Klinčeva.

Prav zmaga Benkoviča je navdihnila zdaj 24-letnega Laniška, da se je zapisal smučarskih skokom."Vsaka medalja pomeni veliko in z medaljo ne moreš biti nezadovoljen. Zelo sem zadovoljen, čeprav ni bilo vse tako, kot bi lahko bilo. A vsaka tekma je tudi šola za naprej," je na novinarski konferenci misli strnil junak dneva in priznal, da je bil pred prvim današnjim skokom zelo živčen. "Pred prvim skokom sem bil zelo živčen, pred drugim pa povsem sproščen, morda celo preveč in je zato prišlo do napake," je o današnjih nastopih, ki so mu prinesli kolajno, razmišljal Lanišek in obenem priznal, da uspeha pravzaprav še ni dojel, poleg tega je z mislimi že na naslednji tekmi. "Nisem niti še začel zbirati vtisov. A tako je prav. Jutri nas čaka nova tekma in zdaj je čas za počitek in ne za proslavljanje,"je dejal in dodal, da je bilo po uspešnih nastopih deklet, ki so prva dva dneva osvajala odličja, kar malo pritiska.

icon-expand Žyla, Geiger in Lanišek FOTO: AP