V vodstvu Mikaela Shiffrin, Slovenki v finalu

Andreja Slokar inAna Bucikimata na drugi strani podobno izhodišče pred nadaljevanjem kot v petek. Takrat sta po prvi vožnji zasedali deveto in 13. mesto, na koncu pa je bila Bucikova po zelo dobri drugi vožnji sedma, Slokarjeva pa 15. Mikaela Shiffrin, ki praznuje 26. rojstni dan, se bori za 46. slalomsko zmago, s čimer bi izenačila rekord ŠvedaIngemarja Stenmarka po zmagah v eni disciplini. Legendarni smučar je v karieri dobil 46 veleslalomov in 40 slalomov.

Velik udarec je v boju za veliki kristalni globus in zmago v slalomskem seštevku doživela Slovakinja Petra Vlhova. Po veliki napaki v zgornjem delu bo v drugo napadla s 27. mesta ter z zaostankom 2,95 sekunde, vrhunsko uvrstitev pa je s tem bržčas že izgubila.

V skupnem seštevku ima sicer Slovakinja 64 točk naskoka pred Švicarko Laro Gut-Behrami, v slalomskem pa je imela pred današnjo tekmo 85 in 90 točk prednosti pred Shiffrinovo oz. Liensbergerjevo.

V Areju ni nastopila Švicarka Melanie Meillard, saj je rezultat četrtkovega testiranja pokazal pozitivni izvid na novi koronavirus.