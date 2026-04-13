Auchentaller novi trener slovenske biatlonske reprezentance

Armin Auchentaller je trener z bogatimi mednarodnimi izkušnjami in dolgoletnim delom na najvišji ravni svetovnega biatlona, so zapisali pri slovenski zvezi. Doslej je dvakrat vodil reprezentanco ZDA, po koncu olimpijske zime pa je po skupno 13 letih sklenil pot na čelu ameriške reprezentance.

Zadnja leta je Auchentaller, doma iz znanega biatlonskega središča Anterselve, s svojim delom pomembno zaznamoval razvoj ameriške ekipe, so še zapisali pri Smučarski zvezi Slovenije. Zdaj pa bo skupaj z Rokom Tršanom slovenski vrsti prinesel novo kakovost in dodatno stabilnost.

Vodja panoge Tomas Globočnik je ob imenovanju za krovno zvezo povedal, da so v stroki ocenili, da je Auchentaller prava odločitev.