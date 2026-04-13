Zimski športi

Auchentaller novi trener slovenske biatlonske reprezentance

Ljubljana, 13. 04. 2026 13.36 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA
Armin Auchentaller je novi trener slovenske biatlonske reprezentance.

Italijanski trener Armin Auchentaller je novi selektor slovenske biatlonske reprezentance, so danes sporočili iz krovne zveze. Auchentaller je tako prišel na čelo za nov olimpijski cikel, njegov pomočnik pa bo Rok Tršan.

Armin Auchentaller je trener z bogatimi mednarodnimi izkušnjami in dolgoletnim delom na najvišji ravni svetovnega biatlona, so zapisali pri slovenski zvezi. Doslej je dvakrat vodil reprezentanco ZDA, po koncu olimpijske zime pa je po skupno 13 letih sklenil pot na čelu ameriške reprezentance.

Zadnja leta je Auchentaller, doma iz znanega biatlonskega središča Anterselve, s svojim delom pomembno zaznamoval razvoj ameriške ekipe, so še zapisali pri Smučarski zvezi Slovenije. Zdaj pa bo skupaj z Rokom Tršanom slovenski vrsti prinesel novo kakovost in dodatno stabilnost.

Vodja panoge Tomas Globočnik je ob imenovanju za krovno zvezo povedal, da so v stroki ocenili, da je Auchentaller prava odločitev.

FOTO: Sloski

"Po vseh pogovorih in srečanjih z njim ter še nekaterimi drugimi trenerji smo ocenili, da je Armin prava odločitev za našo reprezentanco. Pozanimali smo se o njegovi trenerski preteklosti, uspehih in predvsem izkušnjah. Naša želja je, da povežemo celoten reprezentančni sistem, tudi v povezavi s klubi, da vzpostavimo jasno rdečo nit dela, in prav na tem področju ima Armin veliko dragocenih izkušenj iz ZDA," je dejal Globočnik.

Auchentaller pa je ob začetku sodelovanja dejal: "Na koncu je šlo preprosto za notranji občutek. Slovenija je zelo blizu mojega doma, o ekipi pa sem slišal veliko dobrega. Glede te odločitve imam zelo pozitiven občutek. Vem, da zapuščam dobro ekipo, po drugi strani pa spoznavam novo, zelo močno ekipo in veselim se sodelovanja z vsemi."

