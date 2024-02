Avstrija prva na superekipni tekmi dvojic, Slovenija šesta

Domen Prevc je za Slovenijo dobro odprl tekmo in bil tri točke za Norveško na drugem mestu, tretja je bila Nemčija, le 0,7 točke za Slovenijo. Šele 10 je bila tedaj Japonska. Kosov prvi skok ni bil posebej uspešen, s 121 m je 19,7 točke zaostal za Norveško, druga Poljska je bila tedaj 7,6 točke pred pred peto Slovenijo, Avstrija pa tretja (+6,4). Prevc je bil drugič slabši kot na uvodu in Slovenija izgubila še eno mesto ter bila že 36,5 točke za Norveško, ki je vodila po polovici tekme pred Avstrijo in Nemčijo, sledili sta Italija in Japonska. V četrtem skoku ekipe in svojem drugem je Lovro Kos skočil še manj kot prvič, 115 m in je pomenilo, da sta s Prevcem 54 točk zaostajala za Avstrija. Ta je na drugo mesto potisnila Norveško. Slovenca sta nazadovala na sedmo mesto, ker sta ponovno zaostala tudi za Poljsko.