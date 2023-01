Avstrijci za zgolj točko ugnali Poljake, Slovenci četrti

Slovenska moška ekipa skakalcev, v zasedbi Lovro Kos, Peter Prevc, Timi Zajc in Anže Lanišek, je na skupinski tekmi v Zakopanah dosegla 4. mesto. Zmage so se po napeti finalni seriji razveselili Avstrijci, ki so za le eno točko ugnali domačine Poljake. Tretje mesto je pripadlo ekipi Nemčije.

Slovenska četverica, ki je v petkovih kvalifikacijah za nedeljsko posamično tekmo zasedla mesta med najboljšo osmerico, je bila po polovici tekmovanja daleč od boja za zmago, in sicer na petem mestu. Po polovici ekipne tekme je vodila domača četverica, ki je po štirih skokih zbrala 579,8 točke, s čimer je imela 2,9 točke naskoka pred Avstrijo ter 15 pred tretjo Nemčijo. Slovenija je bila z zaostankom 32,2 točke peta. Lovro Kos je bil po prvem poskusu na petem mestu, Peter Prevc pa je po skoku, dolgem 131,5 metra, Slovenijo dvignil mesto višje. Timi Zajc je imel nato nekaj smole z vetrovnimi razmerami, kar je pomenilo, da je slovenska četverica pred nastopom Anžeta Laniška na petem mestu za vodilno ekipo zaostajala 36,3 točke. Lanišek je nato za konec slovenskih nastopov v prvi seriji skočil 135 metrov in varovance glavnega trenerja Roberta Hrgote nekoliko približal odru za zmagovalce. icon-expand Anže Lanišek je bil najboljši slovenski skakalec FOTO: AP V drugi seriji je Kos precej dodal svojemu dosežku iz prve serije in prehitel Norveško, Prevc pa je prednost še povišal. Vseeno je zaostanek za Nemčijo pred zadnjima skokoma znašal 11,8 točke. Zajc je obdržal okoli deset točk naskoka pred Norvežani, a se je zaostanek za Nemčijo povišal na 24,1 točke. V zadnji seriji tekmovanja je Lanišek v zahtevnih vetrovnih razmerah skočil dobro, a so bile stopničke nedosegljive z zaostankom 26,7 točke za Nemci. Na oder za zmagovalce so se poleg njih povzpeli še Avstrijci in Poljaki. Prvi so v zadnji seriji prek Stefana Krafta ohranili le točko naskoka pred domačini, za katere je bil Dawid Kubacki sicer drugi z največ točkami med posamezniki. Prvi je bil v tem pogledu Norvežan Halvor Egner Granerud, tretji pa Lanišek. icon-expand Halvor Egner Granerud je bil najboljši posameznik tekme FOTO: AP V pokalu narodov ima zdaj Avstrija na vrhu 2576 točk. Slovenija je četrta s 1878 osvojenimi točkami. Vmes sta še druga Poljska (2274) in tretja Norveška (2012). V nedeljo bo v Zakopanah še posamična tekma s sedmimi slovenskimi skakalci. Poleg četverice z ekipne tekme bodo nastopili še Žiga Jelar, Rok Masle in Domen Prevc. Izidi ekipne tekme svetovnega pokala v smučarskih skokih v Zakopanah. 1. Avstrija 1151,5 (Daniel Tschofenig, Michael Hayböck, Manuel Fettner, Stefan Kraft) 2. Poljska 1150,5 (Kamil Stoch, Piotr Žyla, Pawel Wasek, Dawid Kubacki) 3. Nemčija 1144,4 (Markus Eisenbichler, Philipp Raimund, Karl Geiger, Andreas Wellinger) 4. Slovenija 1117,7 (Lovro Kos, Peter Prevc, Timi Zajc, Anže Lanišek) 5. Norveška 1113,4 6. Finska 1015,5 7. ZDA 873,3 8. Češka 778,4

Pokal narodov: 1. Avstrija 2576 2. Poljska 2274 3. Norveška 2023 4. Slovenija 1878 ...