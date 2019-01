Avstrijka Venierjeva v vodstvu Garmischa, Štuhčeva izenačila svoj najboljši izkupiček Kandaharja

Kot tretja je nastopila švicarska smučarka Corinne Suter , ki je z velikansko prednostjo prehitela rojakinjo Joano Haehlen ter se zavihtela na prvo mesto, vendar le do nastopa Kire Weidle , ki je poskrbela za pravo eksplozijo navdušenja v ciljni areni. A veselje nemških navijačev ni trajalo dolgo, vodstvo je namreč kmalu prevzela Italijanka Sofia Goggia , ki se je v smučarsko karavano vrnila po poškodbi.

Tekma na progi Kandahar se je pričela z odstopom Italijanke Nicole Delago , ki je zaradi tresljajev izgubila smučko in kot prva, ki se je pognala po progi morala predčasno zapustiti bele strmine.

Pod številko 9 je nastopila slovenska predstavnica Ilka Štuhec, ki je v Garmisch pripotovala z odlično popotnico. Po treh smukaških uvrstitvah na zmagovalni oder, po zmagi v Val Gardeni in drugem ter tretjem mestu v Cortini d'Ampezzo, si je Štajerka tako obetala nov dober rezultat in na nepredvidljivi progi Kandahar v cilj prismučala kot četrta, na koncu pa dosegla 5. mesto. S tem je izenačila najboljši smukaški dosežek na tem prizorišču, ki ga je dosegla v sezoni 2014/15.

Smukaške tekme so v tej sezoni domena avstrijskih tekmovalk. Z izjemno vožnjo se je na vrh zavihtela Stephanie Venier, njeni rojakinji Tamara Tipplerin Cornelia Huetter, ki sta nastopili kot naslednji pa nista prismučali do konca. Prva je odstopila v zadnjem delu proge, druga pa se je ponesrečila že v prvem delu.

Avstrijka Nicole Schmidhofer, ki je dobila uvodni smukaški preizkušnji sezone v Lake Louisu, se je uvrstila za Štuhčevo, kar bi bil lahko v borbi za veliki kristalni globus, velik udarec za Avstrijko.

V Garmischu je manjkala vodilna v seštevku sezone Američanka Mikaela Shiffrin, zaradi poškodbe je tekmo izpustila tudi njena rojakinja Lindsey Vonn, ki je dobila zadnje štiri smuke v Garmischu.