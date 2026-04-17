Avstrijska tekmica Nike Prevc končala kariero

Na olimpijskih igrah, tako kot na prejšnjih svetovnih prvenstvih, ni osvojila posamične medalje.

"Vsake sanje se enkrat končajo. Hvala vsem, ki ste me spremljali, podpirali in sledili na moji poti," je Lisa Eder objavila na Instagramu. Avstrijka je že nekaj let v zvezi z Manuelom Fettnerjem, ki je pred kratkim prav tako sklenil športno pot.

Njena upokojitev je še en velik udarec za avstrijsko ekipo. Eva Pinkelnig že šest mesecev okreva po strgani sprednji križni vezi, pred koncem sezone sta se upokojili dolgoletni vrhunski skakalki Jacqueline Seifriedsberger in Sara Marita Kramer. Z odhodom Eder je poleg Pinkelnig edina preostala avstrijska kandidatka za najvišje uvrstitve Julia Mühlbacher.