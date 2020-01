Avstrijskemu smučarskemu tekaču zaradi dopinga petmesečna zaporna kazen

Avstrijska agencija Apa pa poroča, da se bodo tako tožilci kot Baldaufovi odvetniki, ki pravijo, da je Avstrijska smučarska zveza vedela za to, pritožili na odločitev sodišča. Zdaj že upokojeni 27-letni smučarski tekač Dominik Baldauf je bil eden izmed 23 športnikov, povezanih z afero s krvnim dopingom, za katero je stal nemški športni zdravnik Mark S.

Baldauf si je med letoma 2016 in 2019, do nordijskega svetovnega prvenstva v domačem Seefeldu konec februarja 2019, načrtno do boljših dosežkov pomagal s prepovedanimi sredstvi. Baldauf in njegov reprezentančni kolega Max Hauke, ki sta bila začasno suspendirana takoj po pozitivnih testih, sta si konec julija prislužila štiriletno prepoved nastopanja avstrijske protidopinške agencije, do februarja 2023. Dvojec si je lani na nordijskem SP pomagal s krvnim dopingom, je potrdila avstrijska agencija za boj proti prepovedanim sredstvom.

Vsi rezultati, ki sta jih Baldauf in Hauke dosegla od 1. aprila 2016, ko je naknadna analiza krvnih vzorcev pokazala uporabo dopinga, so bili črtani, vrniti sta morala tudi vse naslove, denarne nagrade in startnine, za nameček pa plačati tudi vse pravne stroške.