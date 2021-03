Avstrijski najstnik do naslova svetovnega prvaka v nordijski kombinaciji

Na tekmi sta nastopila tudi dva slovenska nordijska kombinatorca. Gašper Brecl, ki je bil po skokih na visokem šestem mestu, je tekaško preizkušnjo končal na 25. mestu (+4:13,4), Vid Vrhovnik pa je v konkurenci 52 tekmovalcev zasedel 33. mesto (+5:12,2). Johannes Lamparter je v Oberstdorfu dosegel izid kariere. Štirikratni mladinski svetovni prvak je bil s 138 m dolgim skokom najboljši že po "prvem polčasu" preizkušnje in si izboril 22 sekund prednosti pred Akitom Watabejemter 37 sekund pred tretjeuvrščenim Jarlom Magnusom Riiberjem. Avstrijski najstnik je tekaški del opravil na najboljši možni način in zanesljivo ubranil prednost. Drugouvrščeni Riiber je zaostal 37,1 sekunde, tretjeuvrščeni Watabe 45,8 sekunde, medtem ko je branilec naslova, NemecEric Frenzel, preizkušnjo končal na četrtem mestu (+1:57,7).

Mladega Avstrijca so po prihodu v cilj pričakali reprezentančni kolegi in ga visoko dvignili na svoja ramena. "Presrečen sem. Rad bi se zahvalil vsem, ki so mi pomagali na poti do svetovnega prvaka. Za ta dosežek je zaslužnih veliko ljudi, brez njihove pomoči mi ne bi uspelo," je po zmagi v Oberstdorfu dejal nov junak nordijske kombinacije.

Izidi:

1. Johannes Lamparter (Avt) 23:11,1

2. Jarl Magnus Riiber (Nor) + 37,1

3. Akito Watabe (Jap) 45,8

4. Eric Frenzel (Nem) 1:57,7

5. Fabian Riessle (Nem) 1:57,9

6. Ilkka Herola (Fin) 1:59,0

...

25. Gašper Brecl (Slo) 4:13,4

33. Vid Vrhovnik (Slo) 5:12,2