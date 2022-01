Avstrijski skakalci do zmage na ekipni tekmi v Bischofshofnu, Slovenci četrti

Slovenska reprezentanca smučarjev skakalcev je na ekipni tekmi svetovnega pokala v Bischofshofnu za las ostala brez stopničk. Lovro Kos, Timi Zajc, Peter Prevc in Anže Lanišek so zasedli četrto mesto, za tretjimi Norvežani so zaostali za 1,2 točke, za drugouvrščenimi Japonci pa za 1,4 točke. Zmagovalci Avstrijci so bili boljši za 10,1 točke.

Slovenski skakalci so pokazali precej boljše skoke kot na posamični tekmi dan pred tem. Bržkone bi celo zmagali, če ne bi v prvi seriji Peter Prevc po odličnem skoku, dolgem 136 metrov, pri vožnji v iztek izgubil ravnotežje, z rokami podrsal po snegu, za pol metra daljši od Prevca je bil v prvi seriji le Ryoyu Kobayashi. Zelo dober skok je uspel tudi Anžetu Lanišku, ki je s 135 metri z Norvežanom Halvorjem Egnerjem Granerudom delil tretjo najboljšo daljavo, slabša sta bila Lovro Kos (128 m) in Timi Zajc (124 m). V seštevku prve serije je Slovenija zasedala peto mesto, a majhen zaostanek je kazal na to, da se lahko v drugo močno povzpne. icon-expand Petru Prevcu je sicer uspel izjemen prvi skok, a je po doskoku padel, kar je slovensko skakalno reprezentanco najverjetneje stalo uvrstitve na zmagovalni oder ekipne tekme za svetovni pokal v Bischofshofnu. FOTO: AP Kos (137 m), Prevc (133,5 m) in Zajc (135 m) so jo res pripeljali na prag vsaj drugega mesta, a tako kot na prvi ekipni tekmi sezone v Wisli Lanišek v zadnjem poskusu ni zdržal pritiska, njegov skok 128,5 ni zadostoval za uvrstitev ekipe na zmagovalni oder. Razočaranje tekme, ki je imela iste zmagovalce kot prva na Poljskem, so bili Nemci, zasedli so šesto mesto, prehiteli so le Ruse in Kazahstance.