Ažnoh v St. Antonu postal mladinski svetovni prvak v smuku

V slovenskem strokovnem štabu so Ažnoha uvrščali med favorite današnje tekme. S številko 13 je drvel po progi in v cilju uro ustavil s časom 55,06 sekunde, kar se je na koncu izkazalo za daleč najboljši čas tekmovanja.

Rok Ažnoh je tretji slovenski moški tekmovalec, ki je osvojil naslov svetovnega prvaka v smuku v mladinski konkurenci, pred tem je to uspelo Roku Perku leta 2005 in Boštjanu Klinetu leta 2011. Ilka Štuhec je bila 2008 svetovna prvakinja v smuku med mladinkami.

Smukaška zmaga mu daje dodatno spodbudo. "Z zmago lahko jutri še bolj napadem na superveleslalomu. Tudi cela sezona bo še zelo dolga in si lahko obetam še nekaj dobri rezultatov do konca marca," je bil smel v napovedih član smučarskega kluba Maribor Branik, doma iz Kotelj pod Uršljo goro.

"Rokova vožnja je bila danes vrhunska. Bil je zelo osredotočen in praktično brez kakršnekoli napake. Glede na to, da je bil smuk zelo kratek in je prišel s tako prednostjo v cilj, sem takoj vedel, da bo postal svetovni prvak," je bil zadovoljen vodja slovenskih smučarskih reprezentanc Janez Slivnik.

"Je zelo priden in je delal za vse to. Danes je bil nagrajen in sedaj imamo svetovnega prvaka v smuku. Gre za zelo težko disciplino in težko je konkurirati vsem največjim nacijam. Pokazalo se je, da imamo v Sloveniji dovolj znanja tudi za to disciplino. To je dober motiv za naprej za njega in ostale," je še dejal Slivnik.