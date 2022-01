Babnikovu individualna tekma v Anterselvi, Planko do prvih točk

Med dobitnike točk svetovnega pokala sta se prebila tudi dva slovenska tekmovalca. Miha Dovžan je zgrešil tri tarče in z zaostankom skoraj štirih minut in pol zasedel 32. mesto, do prvih točk v karieri pa se je prebil mladi Lovro Planko. Ta je zgrešil dva strela, z zaostankom 5:11 minute pa je bil 39.

Rok Tršan je bil s tremi zgrešenimi streli 61., strelski nastop se je popolnoma ponesrečil Jakovu Faku, ki je zgrešil sedem tarč in bil 76., Alex Cisar pa je bil s šestimi minutami pribitka 93.

Tekmo je odločilo zadnje streljanje, saj je do takrat vodil Norvežan Bø, v boju za stopničke pa so bili tudi Francoz Émilien Jacquelin, Norvežan Sturla Holm Lægreid in Rus Aleksander Loginov, ki pa so na zadnjem postanku grešili.

V petek bo v Anterselvi ženska posamična tekma na 15 km.