Bach v Pekingu iz previdnosti v samoizolacijo

Predvideva se, da nižja, kot je stopnja, večja je nalezljivost. Sprememba tudi zmanjšuje bojazen, da bi lahko športniki, uradniki in drugi imeli negativne rezultate doma pred odhodom, vendar pozitivne ob prihodu na Kitajsko. "Novi ukrepi začnejo veljati takoj in bodo veljali za nazaj," so sporočili iz MOK-a.

Organizatorji olimpijskih iger so sicer nekoliko ublažili predpise o koronavirusu za prihajajoče zimske igre kot odgovor na razpravo o tem, kdaj naj se test šteje za pozitivnega. Iz MOK-a so sporočili, da se je vrednost praga za pozitivni test (CT) pri testih PCR znižala s kitajske ravni 40 na 35 za udeležencev iger. Številne druge države imajo ta prag oziroma mejo postavljeno pri 30.

Tisti s CT 35 ali več se bodo zdaj šteli za tesne stike sedem dni in ne bodo pozitivni ter bodo testirani dvakrat na dan. Vsak, ki je pozitiven, bo moral v izolacijo in se bo lahko vrnil po dveh negativnih testih PCR ali po 10 dneh z enim negativnim testom PCR, če ne kažejo bolezenskih simptomov. Uvrščeni bodo na seznam kot tvegani bližnji stik, pri čemer se bo trajanje te faze zdaj prepolovilo z dveh na en teden.

Poleg tega bi lahko tistim, ki so bili večkrat pozitivni na testu, dovolili, da zapustijo Kitajsko in se odpravijo domov pred koncem popolne izolacije. Kitajski organizatorji so v nedeljo sporočili, da je bilo pozitivnih 72 testov iz več kot 330.000 testov, opravljenih med 4. in 22. januarjem ob mednarodnih prihodih in znotraj zaprte zanke. Nobeden od njih ni bil športnik.

Predsednik MOK-a Thomas Bach je na Kitajsko prispel v soboto, uradne dejavnosti pa bo začel v torek. Obdobje izolacije je poimenoval kot previdnostni ukrep pred koronavirusom.