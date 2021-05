Bajc na čelu čeških skakalcev

"Vesel sem, počaščen in ponosen, da sem spet dobil priložnost biti glavni trener čeških skakalcev po 15 letih. Moj cilj je, da pridemo do boljših rezultatov kot v zadnjih letih. Smučarski skoki imajo na Češkem veliko tradicijo in zavedam se, da pred menoj ni lahka naloga. Zame je to velik izziv," je dejal Vasja Bajcza spletno stran Mednarodne smučarske zveze (Fis). S češko zvezo zdaj sodeluje tudi nekdanji najboljši skakalec na svetuJakub Janda, ki ga veseli vrnitev izkušenega trenerja. "Po slabi sezoni smo se odločili, da najamemo tujega trenerja. Vasja Bajc dobro pozna okolje, v katerega prihaja, in z njim kot glavnim trenerjem lahko pridemo do velikih uspehov," je Janda pojasnil odločitev.

Minula zima je bila veliko razočaranje za češke skakalce. V odsotnosti Romana Koudelke, ki je zaradi poškodbe izpustil skoraj celotno sezono, je bil Viktor Polašek z 69. mestom v svetovnem pokalu najboljši Čeh.