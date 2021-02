Kranjec s četrtim izhodiščem po prvi vožnji, Hadalin brez finala

V gorovju Pirin v Bolgariji je na sporedu še drugi moški veleslalom v 24 urah. Žan Kranjec je osmi moški veleslalom sezone začel s startno številko 2. Prvi čas je postavil Meillard (1:11,87) in ta čas je ostal najboljši tudi po nastopu slovenskega asa, ki je za Švicarjem zaostal 44 stotink sekunde. V soboto je bil po prvi vožnji deseti, na koncu pa je vpisal uvrstitev na 12. mesto. Naslednji na startu, aktualni svetovni prvak Faivre, je za 42 stotink prehitel Meillarda ter Kranjca potisnil na tretje mesto. Vodičana je za sedem stotink prehitel le še vodilni v skupnem in veleslalomskem seštevku, Pinturault. Ta je sobotno preizkušnjo končal na četrtem mestu, potem ko je večji del finalne vožnje odpeljal brez ene palice, ki mu jo je iztrgalo iz dlani v enem od zavojev. Tekmovalci, ki so nastopili za najboljšo četverico, so imeli več težav. Med njimi je bil tudi zmagovalec sobotnega veleslaloma, Hrvat Filip Zubčić, ki je zaostal 3,10 sekunde za 20. mesto. Kranjec je bil tako zadnji v prvi vožnji, ki je za vodilnim zaostal manj kot sekundo. Naslednji Slovenec na startu,Štefan Hadalin, je prvič startal med najboljšo trideseterico, a se Vrhničanu, ki je nosil startno številko 27, premiera med veleslalomsko trideseterico ni posrečila.

V soboto je z devetim mestom prišel do uspeha kariere na veleslalomih, premierne uvrstitve v veleslalomsko deseterico, ko je s startno številko 47 najprej skočil na 24. pozicijo ter nato v finalu za kar 15 mest izboljšal izhodišče iz prve vožnje.

Na drugem veleslalomu pa je ostal brez točkovnega izkupička. Z zaostankom 4,44 sekunde je pristal na mestih za najboljšo trideseterico.