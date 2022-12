Marta Bassino z zmago na vrh veleslalomskega sešteva, Bucikova tokrat 13.

Bucikova je tekmo pokomentirala takole: "Danes je bila zelo težka tekma. Zelo nemirna proga in različni pogoji na različnih zavojih. Tako ni bilo pravega užitka v smulanju, ampak se je bilo potrebno resnično boriti. V drugo mi je uspelo malo boljše kot v prvo. Top 15 pri meni niso bili stalni rezultati v veleslalomu, da sem ga dosegla na tako težkem terenu sem zelo zadovoljna. Jutri me čaka še ena tekma in upam, da mi bo tudi ta veleslalom pomgal za boljše slalomske zavoje."

Njen trener Sergej Poljšak pa je po tekmi dejal: "To je bila ena super težka tekma svetonega pokala, predvsem zaradi izjemno zahtevnih snežnih pogojev. Proga je bila od prvih in do zadnjih številk zelo razbita, tako da so imele pnce zelo zahtevne pogoje, da bi prikazale dobro smučanje. Nekaterim je to uspelo boljše, nekaterim malo slabše. Ana je imela v prvem teku veliko več težav kot v drugem. V drugo je glede na pogoje naredila eno zelo dobro vožnjo in je prišla do zelo dobrega rezultata. Neja pa je imela preveč težav in se ni dobro spopadla s progo v prvem teku in se ni uspela kvalificirati v drugi tek. Je pa res, da je bilo za številke po 30 danes resnično zahtevno."

Na tem prizorišču bodo v nedeljo izpeljali še slalom, z Bucik in Dvornik na startu.