Bauer odpovedal nastop na OI, ker se ne želi cepiti

Šestintridesetletni tekmovalec je v pogovoru za Ekipo24 povedal, da je to njegova osebna odločitev, ki je ne želi posebej razlagati.

"V zvezi s tem: zadevi res ne zaupam v celoti. To cepljenje nam je preprosto vsiljeno in to se mi ne zdi sprejemljivo. Dovolj zgovorni so tudi podatki, ki so dostopni vsem, kaj se po svetu dogaja med športniki, ki so se cepili. Porast stranskih učinkov nikakor ni zanemarljiv. Navsezadnje gre tudi za načela, čeprav je bilo ob sprejeti odločitvi hudo in stresno," je za omenjeni časnik povedal Bauer.