Bergant: Cilj se je obdržati med veleslalomsko elito

"Žan Kranjec je že zadnjih šest sezon član sedmerice najboljših veleslalomistov na svetu. S takšnim dosežkom se lahko med smučarji, ki še tekmujejo, ob Žanu pohvali le še Francoz Alexis Pinturault," je povedal 57-letni izkušen trener z vzdevkom Skala, nekdaj tudi sam vrhunski smučar. "Vemo, kaj je potrebno za to, da Žan tudi po koncu sezone 2023/24 ostane med najboljših sedem v eliti. Vsaj dvakrat ali trikrat mora skočiti na stopničke," je dejal Klemen Bergant.

Vendar pa je to lažje reči kot narediti. "Razlike med fanti so majhne in jasno, enkrat si tretji, enkrat si četrti, enkrat si šesti. Cilji tako ostajajo zelo podobni ciljem v prejšnjih sezonah, seveda pa čim večkrat biti tam, ko moraš ostati še malo po tekmi, ko je pač tista ceremonija," se je pošalil Bergant. "Imamo srečo, da je smučanje pošten šport, ki se meri s časom, da ni vplivov sodnikov. Pač moraš biti dober in boljši od ostalih, če hočeš biti spredaj," je dodal Bergant.