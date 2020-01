Bergant: Naš cilj je, da bi bil Kranjec najboljši na svetu

Mesto s slikovito lego na severni strani Bernskih Alp vsako leto privabi množice ljubiteljev smučanja iz celotne Švice. Veleslalom, na katerem je slavil Slovenec, je v ciljni areni spremljalo 22.000 navijačev na tribunah in ob progi, ki so, kljub temu, da zmaga ni ostala doma, športno navijali, mahali s švicarskimi rdečimi zastavami z belim križem in pozdravili novega zmagovalca tega veleslaloma, za katerega so zaigrali slovensko himno Zdravljico.

Kranjec je Bergantu 'ušel' v hotel

Množica po koncu tekme ni zapustila Adelbodna, dogajanje se je preselilo na prireditveni prostor, kjer so pripravili tudi slovesno razglasitev najboljših. Prišel je tudi Kranjec, ki so mu znova zaigrali Zdravljico, in skupaj z ostalimi nosilci stopničk, drugo mesto je osvojil Hrvat Filip Zubčić, tretje mesto sta si razdelila Norvežana Henrik Kristoffersenin Aleksander Aamodt Kilde, prejel tipični švicarski "spominek" veliki kravji zvonec z ovratnico.

Slovenski tabor je upoštevajoč potek sezone, ko 27-letni Vodičan ni bil slabši kot četrti, pričakoval nov vrhunski dosežek Kranjca. Kljub temu pa na zmago niso bili pripravljeni. Tako so si takoj po zmagi za potrebe fotografiranja morali slovensko zastavo izposoditi s tribun od v Švici živeče Slovenke, ki s švicarskim možem že vsaj zadnje desetletje v Adelbodnu navija za slovenske fante.

Glavni trener slovenske ekipe za tehnične discipline Klemen Bergantsploh ni utegnil proslaviti zmage s Kranjcem, saj je bil skupaj s Štefanom Hadalinomna treningu slaloma. V cilj je prišel, ko je Kranjec že odbrzel v hotel. Bergant je eden tistih, ki je vedno verjel v Kranjčeve sposobnosti tudi takrat, ko mu ni šlo. Z njim ima dolgoročne cilje.

'Trenutno najboljši veleslalomist na svetu in v zgodovini slovenskega smučanja'

"Dejstvo je, kar že govorim nekaj časa, za mene osebno je Žan najboljši veleslalomist trenutno na svetu in pa v zgodovini slovenskega smučanja. Seveda pa mora to dokazati z rezultati,"je bil zadovoljen Bergant. "Naš fokus ni, da bo Žan postal najboljši slovenski smučar, ampak, da bo postal najboljši na svetu,"je glavni cilj razkril strateg Kranjčevih uspehov.

Z dvema zmagama in šestimi uvrstitvami na zmagovalni oder je najuspešnejši slovenski alpski smučar v moškem veleslalomu v zgodovini. Pred njim je le Bojan Križajs sedmimi stopničkami, ki pa v svetovnem pokalu na veleslalomih ni stopil na najvišjo stopničko. Poleg pokojnega Borisa Strelaje Kranjec edini, ki je zmagal v svetovnem pokalu. V Adelbodnu je navdušil vse: trenerje, navijače, tekmece in strokovnjake.

Takšnega smučanja v svetovnem pokalu ni bilo že dolgo

"V tem našem športu nič ni samoumevno. Lahko bi se tudi zgodilo, da Slovenci kot večina narodov nikoli ne bi imeli zmagovalca veleslaloma v Adelbodnu. Jasno je, da smo veseli,"ocenjuje Bergant. "Žan je v drugi vožnji prikazal tako smučanje, kot ga v svetovnem pokalu že dolgo nismo videli. Kljub temu, da je naredil tri velike napake, se je rešil in na koncu še zmagal. Malo manj pripravljen smučar bi odstopil pri vseh treh. Prav užitek je gledati, ko se Žan odloči in se smuča tako, kot se zna,"je bil navdušen trener.

Kranjec je kot prvi Slovenec po Tini Maze, ki je na veleslalomih za svetovni pokal zbrala 14 zmag in 28 stopničk, in kot prvi Slovenec v moški konkurenci prevzel vodstvo v veleslalomskem seštevku svetovnega pokala. Rdečo majico vodilnega bo prvič imel oblečeno na veleslalomu v Garmisch-Partenkirchnu 2. februarja.

"Ne bomo nič skušali zadržati mesto vodilnega. Treba je napasti vsako tekmo. Za vsako tekmo se je treba maksimalno pripraviti in pa tudi na tekmah v taki konkurenci je samo poln 'gas', sploh ni drugega razmišljanja, dobro se pripraviti in smučati tako, kot se zna, in, če bo kdo boljši, bo boljši, če bo to naredil, bo čist pred sabo, mi pa tudi," pravi Bergant.