Bergant navdušen: Danes je res lep dan za našo ekipo

"Danes je res lep dan za našo ekipo," je bil prvi komentar izkušenega trenerja v ciljnem prostoru tekmovalne arene na ledeniku Rettenbach, prizorišču nad Söldnom v avstrijski zvezni deželi Tirolska, ki v skladu s tradicijo gosti tekmovalno premiero nove sezone.

"Že nekaj časa smo skupaj in še nikoli se ni zgodilo, da bi bila dva med najboljšo deseterico. Tudi to smo dočakali, Žan je bil na odru za zmagovalce in Štefan deveti. Oba sta naredila vse tako, kot je treba. Vse je bilo pravilno in na koncu dneva sta oba tudi poplačana," je bil zadovoljen Bergant, ki je Kranjca spremljal tudi, ko je letos februarja na Kitajskem postal olimpijski veleslalomski podprvak.

"Smo zelo veseli. Do naslednje tekme, z izjemo Lecha, je sedaj kar nekaj časa. Upam, da nam uspe dobro trenirati in da bomo potem v decembrski del vstopili podobno uspešno in nato nadaljevali sezono v tem tempu. Takrat si tekme sledijo vsak teden in se že veselimo," je še dejal trener.

Še pred odhodom v Avstrijo je strateg slovenskih moških veleslalomskih uspehov pohvalil potek priprav.

Po dveh letih premora zaradi pandemije novega koronavirusa so poleti znova trenirali na južni polobli v Ushuaii. Po prihodu iz Argentine so naredili zelo dober trening v Saas Feeju v Švici, trenirali pa so tudi v dvorani v Belgiji. Ključni del priprav pred začetkom svetovnega pokala pa so opravili v Val Senalesu v Italiji.