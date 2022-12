Bergant: Treba bo tudi tekmovati dobro, drugače bo sezone hitro konec

Slovenska smučarja Štefan Hadalin in Tijan Marovt sta na nočnem spektaklu v Madonni di Campiglio ostala brez uvrstitve. Najboljši slovenski slalomist Hadalin se je sicer pogumno lotil prve vožnje, a se mu je napaka pripetila že v zgornjem delu proge in sledil je odstop. Marovt, ki še vedno nabira izkušnje na tekmah svetovnega pokala, je hitro pridelal velik zaostanek. Tudi njemu pa se je nato zgodila napaka in slovenska reprezentanca je ostala brez uvrstitve. Na odlično pripravljeni progi, ki je uvrstitev v finale omogočala vsem številkam, je v prvo najboljše smučal zmagovalec prvega slaloma sezone Lucas Braathen iz Norveške.